Сбербанк планирует выкупить у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, передает Bloomberg со ссылкой на источники. РБК ссылается на материал ТАСС.

По данным американского агентства, речь идет о доле, которая эквивалентна 20% голосующих прав, сумма сделки может составить 170 млн долларов. Переговоры еще не завершены, отмечает Bloomberg.

Представители Сбербанка, Газпромбанка и Mail.ru Group отказались от комментариев.

Основным акционером Mail.ru Group является совместное предприятие «МФ Технологии» (МФТ), ему принадлежит 5,23% компании (58,8% голосов). МФТ создано «МегаФоном» (45% в СП), Газпромбанком (35%), госкорпорацией «Ростех» (11%) и холдингом USM (9%).

Исходя из того что Газпромбанк владеет 35% «МФ Технологии», ему косвенно принадлежит 1,83% обыкновенных, или 20,58% голосующих акций Mail.Ru Group.