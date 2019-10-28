Ситибанк и магазин «Детский мир» запустили кобрендовую карту платежной системы Mastercard. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Держатель карты получает бонусы «Детского мира» в рамках программы лояльности за любые покупки, оплаченные картой в России и за рубежом. Бонусы начисляются, когда держатель оплачивает свои покупки кобрендовой картой: до 8% бонусов начисляются от суммы покупок в сети магазинов «Детский мир» и 1,5% бонусов начисляются от всех покупок в других торговых точках.

Накопленными бонусами «Детского мира» можно оплачивать любые покупки в сети магазинов «Детский мир» по курсу 1 бонус = 1 рубль.