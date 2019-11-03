Банк «Открытие» и «ВКонтакте для бизнеса» запускают третий сезон грантовой программы для предпринимателей #яделаюбизнес. Общий призовой фонд составляет более 6,5 млн рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Участники пройдут обучение, разработают стратегию развития бизнеса и будут делиться полученными знаниями и опытом в формате блогов в VK. Победителями программы станут 24 предпринимателя», — говорится в релизе.

Программа продлится шесть месяцев и включает четыре потока: предприниматели из городов с населением менее 500 тыс. человек, новые бизнес-модели, женщины-предприниматели, самозанятые.

Победители каждого потока получат оплачиваемую поездку на финальный форум, сопровождение рекламных кампаний экспертами «ВКонтакте» и публикации кейсов в СМИ.

Во время проекта топ-менеджеры банка «Открытие» поделятся своим опытом по построению финансового управления, цифровизации бизнес-процессов компании и диджитал-лидерства. Ведущие эксперты в сфере бизнеса и инфлюенсеры в сфере коммуникаций помогут предпринимателям лучше понять свою целевую аудиторию и подготовить маркетинговую стратегию для бизнеса.

Набор на первый поток для предпринимателей из городов с населением до 500 тыс. человек уже открыт. Чтобы принять участие в проекте, необходимо подать заявку 22 ноября до 12:59 мск.