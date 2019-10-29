Теневой рынок самозанятости для россиян остается важным источником рабочей силы: к нему обращались 50% участников опроса, проведенного Центром социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС. Всего 1% россиян негативно относятся к теневому рынку труда, и только 2% говорят о «скорее отрицательном» отношении, а 88,8% работающих готовы поддерживать деятельность людей, которые трудятся без официального оформления, в зависимости от собственного благосостояния.

В рамках исследования участникам был предложен список из 11 видов услуг (работ) с просьбой рассказать, какие из них те покупали у частников за прошедший месяц и почему. Опрошено было 1 215 человек (официально трудоустроенных граждан) в 27 субъектах РФ. Ответы сравнивались с данными прошлых исследований разных лет.

Доля тех, кто обращается за неофициальными услугами, немного снижается. Так, в 2006 году к теневому рынку труда обращались 56% опрошенных, в 2016 году — 51,3%.

Расходы граждан на эти услуги также уменьшились. В 2013 году одно домохозяйство тратило в среднем 7,4 тыс. рублей на услуги самозанятых, в 2016-м — 6,1 тыс., в 2019-м — около 4,8 тыс. рублей.

«Основной фактор, определяющий количество потребителей теневого рынка товаров и услуг, — уровень материального положения семей, — объясняет автор исследования директор Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида. — Чем он выше, тем больше включенность потребителей в данный процесс. Представления о том, что это неправильно, не имеют для них значения».

Силуанов предложил составить список профессий для самозанятых Министерство финансов предлагает ограничить перечень профессий, которыми могут заниматься самозанятые граждане. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

За один месяц опрошенные вызывали таксистов-частников (12,3%), массажистов и медсестер (11,9%), пользовались частной службой автосервиса (10,3%). Респонденты шили одежду у портних-надомниц и чинили обувь в частных мастерских (9,5%), нанимали рабочих для ремонта квартиры и сантехники (9%), обращались к специалистам по бытовой и компьютерной технике (7,1%). Еще 5% участников опроса платили за выполнение строительных работ, 3% приглашали бебиситтера для ребенка или сиделку для пожилых членов семьи, а 1,7% предпочитали услуги частников для уборки квартиры или ведения домашнего хозяйства. Все это оплачивалось «из рук в руки».

Популярность многих услуг снизилась. В 2006 году жители России ежемесячно платили частникам за условные 2,2 услуги или работы. В 2013 году они передавали деньги «из рук в руки» за условные 1,9 услуги, в 2016 году — за 1,7, а в 2019-м — за 1,6 услуги.

В 2001 году 15,8% нанимали частников для ремонта квартиры, в 2019 году — 9%. За пошив и ремонт одежды в начале 2000-х платили почти 20%, сегодня — 9,5%. В 2004 и 2006 годах пятая часть опрошенных использовала частным образом услуги медсестер и массажистов, сегодня — только 11,9%.

Снизились и финансовые возможности россиян. В 2016 году одно усредненное домохозяйство платило «мимо кассы» за налаживание сантехники и мелкий ремонт в квартире 27,9 тыс. рублей, а в 2019 году, как можно понять из релиза, — до 15,1 тыс. рублей.

В 2019 году всего 6% респондентов оплачивали занятия с частным педагогом для своего ребенка, несмотря на то что опрос проводился в топовом для репетиторов месяце (апреле). В 2001 году за частную помощь ребенку по школьным предметам и для сдачи государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) выкладывали деньги 10,5% опрошенных, в 2004-м — 9,8%, в 2006-м — 10,4%. Вскоре после введения обязательного ЕГЭ россияне снизили свои расходы на репетиторов: в 2013 году они тратили на эти цели всего 4,6%.

Сегодня количество обращений к частным преподавателям, готовящим к ЕГЭ, вновь растет, хотя в субъектах РФ наблюдается снижение стоимости репетиторских услуг. Если в 2016 году респонденты потратили на них в среднем 5,9 тыс. рублей в месяц, то в 2019-м — только 4,1 тыс. (при доле обращений за ними 5,7% и 6%).

В 2019 году участники опроса израсходовали на подготовку своих детей к ЕГЭ меньше средств, чем на ремонт компьютеров и бытовой техники, но больше, чем на присмотр за детьми и пожилыми членами семьи.

К эксперименту с самозанятыми подключат 13 новых регионов По словам Антона Силаунова, с нового года присоединиться к эксперименту смогут регионы-доноры.

Более трети участников исследования (42,4%) признались, что благодаря оплате «из рук в руки» услуги обходятся им дешевле (не надо платить налоги). 36,6% не нравится медлительность аналогичных сервисных центров, которые тратят время на оформление договора. Еще 31,4% убеждены, что помогают родным и друзьям, приглашая кандидатов по их рекомендации. 25,5% оценивают полученные услуги не слишком высоко (только как «приемлемые») и, возможно, поэтому не считают необходимым их официально оформлять. 23,9% уверены, что частники работают более оперативно. 14,2% сказали, что им проще попросить об услуге знакомых или соседей, а 16,2% признались, что по привычке обращаются к одним и тем же людям.

Только 8,1% опрошенных смущает тот факт, что они передали рабочим деньги без договоров и уплаты налогов; 59,9% сказали, что это их не беспокоит, 27,6% — что скорее не беспокоит.



За развитие самозанятости как формы экономической деятельности высказались 76,4% опрошенных.

