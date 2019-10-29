Верховный суд (ВС) РФ не будет пересматривать судебные акты об отказе в принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества шести бывших руководителей Метробанка на сумму более 23 млрд рублей, говорится в определении суда.

Изложенные в жалобе доводы не свидетельствуют о неправильном применении судами норм права, они рассматривались судом округа и получили соответствующую оценку, отметил суд.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое является конкурсным управляющим банка, просило отменить определение Арбитражного суда Москвы от 11 февраля и постановления апелляционной и кассационной инстанций в связи с существенными нарушениями судами норм права. Как отметил тогда арбитражный суд, заявитель не представил достоверных доказательств того, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, либо причинить значительный ущерб кредиторам. Заявление о принятии обеспечительных мер поступило в суд в рамках иска о взыскании убытков с экс-руководства кредитной организации.

Суд отказал АСВ в аресте имущества экс-руководства Метробанка на 23 млрд рублей Столичный арбитраж 29 июля 2015 года признал Метробанк несостоятельным (банкротом) и открыл конкурсное производство в отношении кредитной организации.

Также Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения об отклонении аналогичного заявления АСВ об аресте имущества экс-руководства банка на общую сумму 6,2 млрд рублей.

Столичный арбитраж 29 июля 2015 года признал Метробанк банкротом.