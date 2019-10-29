Финансовая экспертиза по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви оценила в 4 млрд рублей стоимость акций компании IFTG, в завышении цены которых с 600 тыс. до 2,5 млрд рублей обвиняет фигурантов дела следствие.

Об этом во вторник на заседании Мосгорсуда заявил один из фигурантов — партнер Baring Vostok Филипп Дельпаль.

«Экспертиза установила, что стоимость акций IFTG составляет 4 млрд рублей», — сказал Дельпаль. Ранее информацию о результате экспертизы, расходящемся с первоначальной оценкой следствия, СМИ сообщали источники, близкие к следствию.

Следствие полагает, что Калви с французом Дельпалем и «иными неустановленными лицами» убедили акционеров банка «Восточный» проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК РФ, их оценили в 3 млрд рублей при реальной стоимости в 600 тыс.



По делу также проходят директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян, председатель совета директоров Норвик Банка, бывший глава банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров.

