Банк России установил официальные курсы валют на 30 октября.

Курс доллара понизился на 3,8 копейки, составив 63,832 рубля (63,87 рубля на 29 октября). Курс евро понизился на 6,13 копейки, до 70,7769 рубля (с 70,8382 рубля на 29 октября).

На Московской бирже на 13:12 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 26 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 12 копеек, валюты стоят 64 и 70,89 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 63,74—64,03 рубля за доллар и 70,71—70,93 рубля за евро.