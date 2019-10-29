Инфляция в России по итогам текущего года составит 3,5%, а в следующем — снизится до 3%. Такой прогноз озвучил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на встрече с представителями деловых кругов в Объединении предпринимателей Франции (MEDEF).

«Инфляция в России уже снизилась до 3,3%. По итогам года мы ожидаем инфляцию на уровне 3,5%. В следующем году инфляция снизится до уровня около 3%», — сказал Орешкин.

Он подчеркнул, что дефляционный тренд оставляет Центральному банку более широкое окно возможностей для смягчения денежно-кредитной политики.

Орешкин назвал решение совета директоров ЦБ по ключевой ставке «осознанием реальности» Так министр прокомментировал снижение Центробанком ключевой ставки.

Банк России на прошлой неделе снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 года с 4—4,5% до 3,2—3,7%. ЦБ отмечал, что замедление инфляции происходит быстрее прогнозов. Годовой темп прироста потребительских цен в сентябре снизился до 4% (с 4,3% в августе 2019 года) и, по оценкам на 21 октября, составил около 3,8%. Годовая базовая инфляция по итогам сентября также снизилась до 4% после 4,3% в августе.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что уровень инфляции на 2019 год составит 3,8%. Однако глава ведомства Максим Орешкин говорил, что рост потребительских цен по итогам текущего года будет «гораздо ниже» официального прогноза.

