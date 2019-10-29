В III квартале 2019 года 48,7% расходных операций было проведено безналичным способом. Об этом сообщает Сбербанк, который вместе с оператором фискальных данных «Платформа ОФД» в рамках проекта «СберДанные» (инициатива Сбербанка по анализу и обработке больших данных) проанализировал , как развиваются безналичные платежи в России.

По мнению аналитиков, показатель по итогам IV квартала наверняка преодолеет отметку в 50%, и эта тенденция продолжится в 2020 году. Органическое замещение бумажных денег продолжается, но темпы несколько снижаются. Скорее всего, в 2019-м прирост безналичных платежей в годовом выражении будет наименьшим с середины 2016-го.

В III квартале в 26 регионах доля безналичного торгового оборота превысила 50%. Еще год назад всего четыре региона достигли такого показателя. Лидеры по «торговому безналу» — Карелия (58,1%), Мурманская область (57,7%) и Коми (56,9%).

В столичном регионе россияне тоже большую часть покупок совершают по карте (52%), однако у Москвы и Московской области — лишь 19-е место в рейтинге. В целом рост доли безналичного торгового оборота по сравнению с III кварталом 2018 года продолжается во всех субъектах РФ.

Высокие темпы роста — у регионов, которые еще не входят в число «безналичных» лидеров. Самый высокий прирост — у Чукотского автономного округа (доля безналичных платежей — 54,1%) и Камчатского края (доля составляет 53,9%).

Также аналитики «СберДанных» проанализировали масштабы безналичных платежей в 300 городах с наибольшей численностью населения. На первом месте по-прежнему находится Петрозаводск (доля безналичных платежей — 59,4%), за ним следует Сыктывкар (59,1%). В Северодвинске (57,4%) доля безналичных платежей растет наиболее быстрыми темпами в первой десятке самых «безналичных» городов: плюс 5,8 процентного пункта год к году.

Стремительный уход от бумажных денег произошел в башкирском Белорецке, где доля безналичного торгового оборота увеличилась более чем на треть (12,5 п. п. год к году).

В исследовании в числе прочего отмечается, что в России все еще есть торговые точки, не предоставляющие возможность безналичной оплаты. Их доля среди изучаемых потребительских категорий составляет 12%, на них приходится 3% совокупного торгового оборота. По оценке аналитиков, в целом по экономике 27% предприятий не установили терминалы и до сих пор принимают к оплате только наличные средства, однако на них приходится лишь 9% от совокупных расходов. При этом, по оценке Сбербанка, доля компаний, не оборудованных эквайринговыми терминалами, сокращается примерно на 1,5 п. п. ежегодно.



На днях стало известно, что, согласно проекту стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года, доля объема безналичных операций в розничной торговле сейчас составляет 56% и должна увеличиться до 70% в 2023 году. В свою очередь международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей, сообщив в недавнем исследовании, что главным локомотивом восточноевропейского рынка карточных платежей является Россия, где в 2010—2018 годах количество карточных трансакций увеличилось в 30 раз.

