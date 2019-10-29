Мосгорсуд во вторник оставил под домашним арестом основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера его компании француза Филиппа Дельпаля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В случае Калви суд пошел на послабление и позволил ему переехать из квартиры, специально купленной для домашнего ареста, на съемное жилье, где живет его семья.

Калви, Дельпаля и ряд других фигурантов обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Виновными они себя не считают.

В начале октября Басманный суд продлил и Калви, и Дельпалю домашний арест до 13 января, отклонив предложения о многомиллионных залогах. Защита обжаловала это постановление, но Мосгорсуд подтвердил решение нижестоящей инстанции.

«Постановление оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — огласила решение судья.