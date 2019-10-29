Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает снижение прибыльности российских страховых компаний и ожидает продолжения этой тенденции по итогам 2019 года. Как сообщила директор аналитической группы по страховому сектору Fitch Ratings Анастасия Литвинова, снижение прибыли от основной деятельности по итогам шести месяцев 2019 года происходит в связи с ухудшением коэффициентов убыточности и аквизиционных расходов (расходы страховой компании, связанные с привлечением новых страхователей и удержанием старых).

«Одновременное ухудшение двух этих коэффициентов — одна из самых плохих тенденций в страховом секторе, потому что, как правило, свидетельствует об ухудшении качества портфелей и может иметь долгосрочные последствия», — пояснила Литвинова на деловом завтраке, посвященном теме «Ключевые тенденции российского страхового сектора и международного перестрахования».

Пока по итогам первого полугодия страховая сфера получила прибыль от профильной деятельности в объеме немногим более 12 млрд рублей. Но годом ранее этот показатель превышал 18 млрд рублей.

По словам Литвиновой, кроме инвестиционного страхования жизни, которое продолжает падать третий квартал подряд, другие сегменты страхования показывают незначительный рост. В частности, страхование от несчастного случая растет в связке с потребительским кредитованием. «Но нельзя сказать, что это фундаментальный сдвиг, потому что он связан с одной компанией — «ВТБ Страхование», — объясняет она. — После приобретения ее компанией «СОГАЗ» активизировались в продаже полисов от несчастного случая через банковские каналы».

Прирост в добровольном медстраховании тоже не связан со структурными переменами в секторе, а рост премий на 6—7% в годовом измерении в Fitch связывают с инфляцией стоимости услуг в учебно-профилактических заведениях. Еще одним фактором, давшим рост сегменту ДМС, стала активизация продаж «Росгосстрахом» через банковские каналы современного продукта, связанного с телемедициной.

Автокаско, которое ранее демонстрировало рост премий, падает уже два квартала подряд. «Падение произошло в сегменте физлиц, потому что падает средняя премия по договорам, хотя количество договоров выросло, — рассказала Анастасия Литвинова. — В целом мы ожидаем ухудшения коэффициента убыточности по автокаско».

В ОСАГО убыточность тоже растет, что связано со снижением средней стоимости полиса как для физлиц, так и для юридических. Негативнее всего отражается на сегменте то, что падает премия в ранее прибыльных регионах, где компании получали большую прибыль от страховой деятельности.

Не демонстрируют стабильного роста и корпоративные виды страхования. «Если убрать влияние СК «ВТБ Страхование» на сектор страхования от несчастных случаев и «Росгосстраха» на ДМС, то становится понятно, что сектор общего страхования с трудом находит источники роста», — говорит она.