Инфляционные ожидания населения в октябре обновили минимальные значения с июня-2018, снизившись до 8,6%. Кроме того, четвертый месяц подряд уменьшаются ценовые ожидания компаний и прогнозы профессиональных аналитиков. Об этом говорится в очередном комментарии Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» .

«В октябре под влиянием замедления инфляции также снизились инфляционные ожидания населения (8,6% после 8,9% в сентябре). В октябре респонденты реже говорили о значительном росте цен на отдельные товары и услуги, такие как жилищно-коммунальные услуги, лекарства, бензин, фрукты и овощи», — говорится в сообщении.

При этом динамика ожиданий в различных отраслях была разнонаправленной, отмечается в релизе регулятора.Так, хороший урожай большинства культур способствовал сокращению ценовых ожиданий в сельском хозяйстве. Снижение мировых цен на металлические руды отразилось на ценовых ожиданиях в добыче полезных ископаемых. В то же время росли ценовые ожидания в сфере торговли. Предприятия повысили оценку текущего и ожидаемого уровней спроса.

Помимо ожиданий бизнеса и населения, Банк России также оценивает ожидания, заложенные в доходности инструментов финансового рынка. В октябре годовая вмененная инфляция на четыре года вперед, заложенная в цены ОФЗ-ИН, по оценкам Банка России, продолжила снижаться и составила 3,1% (в августе — 3,5%). Это является новым минимальным значением за всю историю обращения данных бумаг.

