Банк «Союз» увеличил максимальную сумму кредита по программам «Новый автомобиль» и «Автокредит с остаточным платежом» до 6,5 млн рублей (ранее — 5 млн рублей), а по программе «Автомобиль с пробегом» — до 5 млн рублей (ранее — 4 млн рублей).



Оформить кредит на покупку нового автомобиля, а также по предложению с остаточным платежом по-прежнему можно по ставке от 10% до 17,2% годовых, а на покупку подержанной машины — от 11% до 23,4% годовых.

Размер первоначального взноса составляет 15% собственных средств заемщика от стоимости автомобиля. Погашение кредита осуществляется равными суммами на протяжении всего срока кредитования, кроме последнего (остаточного) платежа.

Остаточный платеж, размер которого может достигать 50% от стоимости автомобиля, погашается единоразовым платежом в конце срока кредита, либо возможна пролонгация погашения остаточного платежа, при этом общий срок кредитования не может превышать семь лет.

«Произошедшие изменения, а также низкие процентные ставки — сделали предложения банка более привлекательными для клиентов», — уточнила эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.