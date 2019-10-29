Доля банковских клиентов, для которых кредиты являются табу, составляет 21%, сообщил журналистам начальник управления кредитных карт банка «Открытие» Федор Портных. Он озвучил результаты совместного исследования банка и маркетингового агентства о рынке кредитных карт в России. Опрос был проведен среди более 2 тыс. клиентов разных банков.



«Аудитория, для которой кредитование является табу, по нашим оценкам, составляет 21% — никаких кредитов, никогда, ни при каких обстоятельствах», — заявил Портных.

В ходе исследования также выяснилось, что в случае нехватки денег на необходимую покупку 32% опрошенных готовы взять кредит, 30% — кредитную карту, 24% — отложить покупку и всего 13% — одолжить у родственников или друзей.

​Банк «Открытие» выпустил первую кредитную карту с «честным грейс-периодом» Ставка кредитования по карте составляет от 13,9% годовых.

На короткий срок — до двух месяцев, клиенты готовы более охотно воспользоваться кредитными картами (51% опрошенных), а также занимать у родственников (20%).

По словам Федора Портных, подавляющее большинство заемщиков пользуется кредитом, не переплачивая проценты банку (55%). При этом 38% пользователей кредитных карт стараются уложиться в грейс-период, но периодически выходят за его рамки. И всего 10% заемщиков постоянно платят проценты банку, никогда не укладываясь в грейс-период. «Региональные потребители более склонны становиться заемщиками. А также заемщиками более склонны становиться женщины, нежели мужчины», — отметил Портных.

Банк «Открытие» также попросил респондентов назвать приоритетные условия для выбора кредитной карты. Выяснилось, что для заемщиков важны длинный грейс-период, отсутствие минимальных платежей, возможность снятия наличных без комиссии, а также отсутствие платы за обслуживание. Кроме того, одним из признаков лучшей карты клиенты назвали оформление продукта без лишних документов.