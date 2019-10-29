Российская экономика гораздо меньше подвержена влиянию волатильности на внешних рынках, власти ведут активную работу по повышению стабильности и предсказуемости для ведения бизнеса в стране. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая во вторник на встрече с представителями деловых кругов в Объединении предпринимателей Франции (MEDEF).



«Как вы знаете, мы приняли ряд крупных макроэкономических реформ в 2015—2017 годах и сейчас мы гораздо меньше зависим от товарных рынков и нестабильности на них по сравнению с тем, что было пять лет назад. Мы построили нашу фискальную политику с учетом стоимости нефти 40 долларов за баррель и собираем все сверхдоходы во внешний фонд, который, конечно, ограничивает влияние на баланс выплат в различных валютах. Результаты очевидны», — сказал Орешкин.

Министр упомянул несколько мировых и региональных кризисов, включая торговую войну между США и Китаем. «Тут речь не только о торговой войне, это гораздо более глубокая история с различной моделью роста и политического развития. И эти две модели будут соревноваться в ближайшие годы, что, конечно, не принесет ничего хорошего глобальной экономике, — сказал он. — Мы в России хорошо понимаем долгосрочные последствия этого, что будет происходить с глобальной экономикой и на товарных рынках».

В этой связи Орешкин подчеркнул, что российские власти стремятся сделать деловой климат в стране «полностью предсказуемым» как на макро-, так и на микроэкономическом уровне. «Мы планируем переработать все регулирования, которые были в прошлые годы, чтобы избавиться от ненужных норм, провести реформу под названием «Регуляторная гильотина».

«Мы планируем закончить это к концу следующего года», — пояснил он. Министр добавил, что сейчас в России со времен СССР осталось 20 тыс. различных устаревших актов и власти постепенно перерабатывают их. По его словам, наведение порядка в регулировании различных сфер экономики может занять около двух-трех лет.