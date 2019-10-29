СДМ-Банк подключился к Системе быстрых платежей Банка России. Как напомнили в кредитной организации, сервис, к которому поэтапно подключатся все российские банки, позволяет мгновенно в круглосуточном режиме переводить деньги между счетами в разных банках-участниках, указав только номер телефона получателя. С момента отправки перевода до его зачисления проходит не более 15 секунд.

До 1 января 2020 года комиссия за переводы СДМ-Банком взиматься не будет.

Воспользоваться сервисом клиенты СДМ-Банка в настоящий момент могут через мобильный банк, а с 10 декабря осуществлять такие переводы также можно будет через интернет-банк с любого устройства: смартфона, планшета или компьютера.

Чтобы сделать мгновенный перевод в мобильном банке или интернет-банке, необходимо выбрать в меню опцию «Перевод через СБП», затем счет, с которого нужно сделать платеж, указать номер мобильного телефона получателя и сумму перевода. Лимит на одну операцию составляет 50 тыс. рублей, дневной лимит — также 50 тыс., месячный лимит — 500 тыс. рублей.

«Система быстрых платежей соответствует всем современным стандартам информационной безопасности и надежно защищена на всех этапах работы», — подчеркивается в релизе.



Уточним, что СДМ-Банк стал 24-й кредитной организацией, подключившейся к Системе быстрых платежей, которая была запущена в полноценном режиме с 28 февраля этого года. Тогда ее первыми участниками стали ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Росбанк, «Ак Барс», Газпромбанк, Киви Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, СКБ-Банк и РНКО «Платежный Центр». Согласно данным на странице СБП на сайте Национальной системы платежных карт, помимо вышеперечисленных кредитных организаций и нового участника — СДМ-Банка в список сейчас входят ЮниКредит Банк, Газэнергобанк, «Открытие», «Русский Стандарт», «Авангард», Московский Кредитный Банк, «Левобережный», Россельхозбанк, Веста Банк, Почта Банк и банк «Платина».