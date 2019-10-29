Металлинвестбанк понизил ставки по вкладам в рублях. «Максимальный доход» при выплате процентов в конце срока (на 31, 91, 181, 367, 550, 740 и 1 100 дней) открывается под 4—6,6% (ранее — под 4,4—6,9%), а при ежемесячной выплате процентов (на 181, 367, 550, 740 и 1 100 дней) — под 6—6,2% годовых (вместо 6,3—6,4%).

«Пополняемый» (на 181 и 367 дней) привлекается под 5,6—5,8% (прежде — под 6,1—6,3%), а «Пенсионный доход» (на 367 дней) — под 5,7% годовых (вместо 6,2%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Доходность «Управляемого» (на 367 дней) составит 5,5—5,7% годовых (вместо 6—-6,2%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Минимальная сумма всех депозитов, кроме «Пенсионного дохода», составляет 10 тыс. рублей. По «Пенсионному доходу» минимальная сумма — 5 тыс. рублей.

По вкладам «Управляемый» и «Пенсионный доход» возможны расходные операции.

Дополнительные взносы предусмотрены для всех депозитов, кроме «Максимального дохода».