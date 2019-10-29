Чистая прибыль одной из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт — Mastercard Inc. — по итогам девяти месяцев 2019 года выросла на 21% в годовом выражении и составила 6,018 млрд долларов, говорится в финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 5,87 доллара против 4,73 доллара годом ранее. Выручка Mastercard в годовом выражении увеличилась на 12% до 12,469 млрд долларов.

По итогам III квартала показатель чистой прибыли увеличился на 11% к уровню прошлого года и составил 2,108 млрд долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,07 доллара против 1,82 доллара годом ранее, скорректированный показатель составил 2,15 доллара при прогнозе 2,01 доллара. Выручка за три отчетных месяца поднялась на 15% до 4,467 млрд долларов, прогноз составлял 4,4 млрд.

По состоянию на 30 сентября 2019 года компанией было выпущено 2,6 млрд карт Mastercard и Maestro. За III квартал компания также выкупила около 6,4 млн своих акций на сумму около 1,8 млрд долларов и выплатила дивиденды на сумму 335 млн долларов. Компания отмечает, что количество трансакций за три отчетных месяца выросло на 20%, что стало одним из факторов, поддержавших показатель выручки.

На предварительных торгах акции компании растут в цене на 1%.