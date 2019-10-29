Центральный банк России обновил график заседаний совета директоров по вопросам денежно-кредитной политики в 2020 году. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора.

Заседания совета директоров ЦБ пройдут 7 февраля, 20 марта, 24 апреля, 19 июня, 24 июля, 18 сентября, 23 октября и 18 декабря.

«Опорные заседания совета директоров Банка России 7 февраля, 24 апреля, 24 июля и 23 октября будут сопровождаться проведением пресс-конференции председателя Банка России, в пресс-релиз по ключевой ставке будет включена таблица с обновленным среднесрочным прогнозом», — отметили в ЦБ.

«Новый график заседаний позволит совету директоров Банка России учесть более полный набор статистических данных на опорных заседаниях, по итогам которых обновляется макроэкономический прогноз; синхронизировать выпуск основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики с опорным заседанием совета директоров Банка России в октябре 2020 года», — говорится в сообщении регулятора.