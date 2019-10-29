Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минэкономразвития, ФАС и ЦБ РФ до 2 декабря 2019 года представить доклад о необходимости наделения Банка России полномочиями устанавливать количественные ограничения на выдачу банками отдельных видов кредитов. Об этом говорится в поручениях по ускорению экономического роста, опубликованных на сайте правительства России, передает ТАСС.

«Минфину России, Минэкономразвития России и ФАС России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Банка России представить в правительство РФ доклад о необходимости внесения изменений в ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», предусматривающих наделение Банка России полномочиями по установлению прямых количественных ограничений на выдачу кредитными и некредитными финансовыми организациями отдельных видов кредитов за установленный Банком России период и соответствующих характеристикам, определяемым Банком России. Срок — 2 декабря 2019 года», — указано в поручении.

ЦБ в сентябре опубликовал консультативный доклад, в котором отметил целесообразность предоставления ему полномочий ограничивать выдачу отдельных видов кредитов и займов.

С 1 октября российские банки начали рассчитывать показатель долговой нагрузки и применять надбавки к коэффициентам риска в зависимости от показателя долговой нагрузки и полной стоимости кредита. Рост коэффициентов риска означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше. Это делает наращивание кредитования менее выгодным.