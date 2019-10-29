Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам до 12 марта 2020 года внести в правительство законопроект о применении ставки НДФЛ в 13% для налоговых нерезидентов, следует из перечня поручений по ускорению экономического роста, опубликованного на сайте правительства РФ.

«Минфину, Минэкономразвития, Минтруду и МВД России внести в правительство Российской Федерации проект федерального закона, обеспечивающего применение налоговой ставки 13% по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов от осуществления трудовой деятельности физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации. Срок — 12 марта 2020 года», — говорится в перечне.

В настоящее время в отношении налоговых нерезидентов применяется ставка 30%. Таким образом, ставку НДФЛ для нерезидентов в РФ планируется снизить до уровня резидентов.