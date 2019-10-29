Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам и Федеральной налоговой службе (ФНС) с участием Банка России до 1 апреля 2020 года обеспечить возможность оперативного получения кредитными организациями сведений для проверки доходов заемщиков через сайт госуслуг, следует из перечня поручений, опубликованных правительством.

«Минэкономразвития, Минкомсвязи, Минфину и ФНС с участием Банка России обеспечить возможность оперативного получения кредитными организациями для проверки доходов заемщиков (при наличии соответствующего согласия заемщика) посредством сервиса СМЭВ «Интеграционный модуль» сведений ФНС России о выплатах, произведенных плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц», — говорится в документе.

Медведев поручил оценить целесообразность наделения ЦБ правом ограничивать объем кредитов 1 октября российские банки начали рассчитывать показатель долговой нагрузки и применять надбавки к коэффициентам риска в зависимости от показателя долговой нагрузки и полной стоимости кредита.

Срок выполнения — 1 апреля 2020 года. В настоящее время потенциальные заемщики банков самостоятельно предоставляют документы о доходах и имуществе. Кредитные организации имеют возможность проверять эти сведения, например в кредитной истории клиента.

Банк России вводит дополнительные меры ограничения долговой нагрузки в необеспеченном потребительском кредитовании. Так, российские банки с 1 октября должны рассчитывать показатель долговой нагрузки физлиц и применять надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня так называемой полной долговой нагрузки (ПДН) и полной стоимости кредита.