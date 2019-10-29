• С момента вступления в силу закона об ипотечных каникулах и до конца сентября кредитные организации получили более 9 тыс. заявлений заемщиков о предоставлении ипотечных каникул. По 60% заявлений банки приняли положительные решения. Абсолютное большинство клиентов выбрали максимальную отсрочку — полгода. По мнению представителей банков, это связано с тем, что клиенты не могут спрогнозировать длительность периода поиска работы при ее потере, а при временной нетрудоспособности более двух месяцев подряд закладывают срок лечения и реабилитации. Также одна из частых причин обращения за отсрочкой — увеличение числа иждивенцев. Во время действия ипотечных каникул клиенты имеют право либо уменьшить сумму платежа по кредиту, либо полностью приостановить выплаты — как правило, заемщики выбирают второй вариант, рассказали в банках.

• Правительство определило, где граждане смогут узнать, относятся ли они к категории предпенсионеров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ устанавливает перечень услуг, которые можно получать в любом представительстве того или иного органа власти, независимо от места проживания или регистрации получателя услуги, а также в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Согласно распоряжению, в любом отделении Пенсионного фонда, а также в МФЦ можно будет получить информацию об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста, подать запрос на уплату дополнительных взносов на накопительную пенсию, а также на выплату пенсии гражданам, выехавшим на постоянное проживание за рубеж. Аналогичные нормы приняты и в отношении запросов о размере материнского капитала.



• Минэкономразвития предложило Росстату с 2020 года верифицировать свои сведения об уровне бедности в России данными о налогах и страховых взносах. Отдельно планируется изучать бедность среди пенсионеров и в семьях с детьми, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства. Документ поступил в Минфин и находится на рассмотрении. Верификация данных Росстата информацией ПФР и ФНС не повлияет на окончательную оценку уровня бедности, но позволит повысить статистическую надежность результатов, пояснили в статистическом ведомстве.



• Большинство россиян (65%) хотя бы раз задумывались о смене профессии, причем таких достаточно много в любой возрастной группе, выяснил аналитический центр сервиса «Авито Работа». Однако на деле это удается только 17%, тогда как почти половина жителей страны откладывают перемены до лучших времен. Решившись же на смену работы, соискатели сталкиваются с тем, что в 12—13% вакансий работодатели указывают доход «по договоренности», свидетельствуют результаты исследования сервиса Superjob. Впрочем, зарплата «по договоренности» указана и в 56—57% резюме соискателей. Скрывая размер зарплаты, большинство работодателей и соискателей рассчитывает на выгодный торг, отмечают авторы исследования. Между тем теневой рынок самозанятости для россиян остается важным источником рабочей силы: к нему обращались 50% участников опроса, проведенного Центром социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС. Всего 1% россиян негативно относятся к теневому рынку труда.