МСП Банк в рамках программы субсидирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства МЭР России увеличил максимальный размер кредита для этой категории предприятий до 2 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Максимальный срок для инвестиционного кредитования также увеличен и составляет десять лет.

Для всех предпринимателей, заключивших договор и получивших кредит с 1 октября по 31 декабря 2019 года, также предоставляется сниженная ставка: 7,75% годовых на любые цели — для предпринимателей, ведущих свою деятельность в приоритетных нишах банка; 8% годовых на инвестиционные цели — для субъектов среднего и малого бизнеса и на оборотные цели для субъектов среднего бизнеса; 8,25% годовых — на оборотные цели для субъектов малого бизнеса.

Льготные ставки действуют в рамках всей кредитной линейки банка при соответствии предпринимателей условиям программы Минэкономразвития РФ.