Уральский Банк Реконструкции и Развития запустил услугу по подаче заявок на кредиты с помощью авторизации на сайте госуслуг. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

После авторизации вся необходимая информация о клиенте автоматически подгружается в заявку. Клиенту остается только подтвердить правильность данных и отправить заявку в банк. После одобрения заявки с клиентом свяжется специалист кол-центра, чтобы назначить дату, время и место доставки кредитной карты.

Система производит мгновенную идентификацию потенциального заемщика, что позволяет быстрее провести оценку пользователя и рассчитать его скоринговый балл.