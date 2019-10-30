Центробанк по итогам проверки банка «Восточный» выявил необходимость создания у него дополнительных резервов, сообщает РБК со ссылкой на источники. Внеплановая проверка банка завершена 17 октября и, как утверждают собеседники, соответствующий акт уже поступил в банк. У «Восточного» есть две недели на то, чтобы отправить регулятору возражения по итогам проверки.

Так, в акте проверки ЦБ говорится о необходимости дополнительного резервирования по корпоративному портфелю в размере не менее 5 млрд рублей. ЦБ проверил практически весь баланс банка, отмечает источник, близкий к одному из акционеров. Обязанность создать резервы у банка появится, если ЦБ выпустит соответствующее предписание.

Банк «Восточный» в нынешнем виде возник в результате объединения в 2016 году банка «Восточный», который контролировал американский инвестфонд Baring Vostok, с банком «Юниаструм» Артема Аветисяна. Но с 2018 года акционеры банка находятся в состоянии корпоративного конфликта. В ходе судебных разбирательств в амурском арбитраже контроль над банком перешел от Baring Vostok к «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерам Шерзоду Юсупову (4,8%) и Юрию Данилову (3,2%).

СМИ: банк «Восточный» нашел 12 млрд рублей на исполнение требования ЦБ В «Восточном» подчеркнули, что оценивают состояние банка как устойчивое.

После начала корпоративного конфликта в «Восточном» регулятор уже выдавал предписания о дорезервировании.

По словам экспертов, на сайте ЦБ за III квартал 2019 года банк показал прибыль в размере 2,5 млрд рублей против убытка на 2 млрд рублей по итогам первого полугодия. Прибыль для «Восточного» вызвана «одноразовыми эффектами», полагают эксперты: норматив достаточности капитала Н1.1 превысил 5,125% в августе, но в первой половине сентября вновь опускался ниже. По итогам сентября норматив поднялся до 5,5%. Также прибыль по итогам III квартала может частично объясняться продажей банком ценных бумаг.