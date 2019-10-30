Банк «ФК Открытие» намерен принудительно перевести всех клиентов, включая клиентов присоединенных Бинбанка и МДМ-Банка, на действующие тарифы Opencard, сообщает «Коммерсант» . Перевод будет происходить бесплатно и без перевыпуска карт.

По словам начальника управления кредитных карт банка Федора Портных, до конца года должен завершиться переход на IT-платформу клиентов ранее присоединенных банков. Начальник управления трансакционного бизнеса банка Дмитрий Бочеров уточнил, что в 2020 году планируется перевод на новые условия и клиентов «старого» «Открытия», тех, кто открыл карточные продукты еще до санации банка. При наличии у клиента накопленных бонусов по программе лояльности Бинбанка остаток будет конвертироваться в бонусные баллы «Открытия» по курсу один к одному.

Перевод клиентов «Открытия» на Opencard был начат во II квартале 2019 года, миграция происходит по филиалам и сразу по всем продуктам клиента, пояснили в пресс-службе банка. Если клиент решит самостоятельно закрыть действующую старую карту и открыть новую по тарифам банка, то с него будет взята комиссия за выпуск карты (500 рублей).

По мнению экспертов, перевод клиентов присоединенных банков на новые условия может дать банку возможность сэкономить, перевести клиентов на менее выгодные для них тарифы. Банковские карты с чипом могут выдаваться на срок до пяти лет, и ожидать, пока закончится их действие, невыгодно, считают эксперты. Кроме того, интеграция старых карт обычно сложно проходит с точки зрения IT.