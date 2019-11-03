Банк «Возрождение» совместно со страховым домом «ВСК» запустил новую программу медицинского страхования здоровья клиентов «Подорожник». Программа позволяет получить плановое стационарное лечение и оплату хирургического лечения при серьезных заболеваниях в пяти наиболее востребованных медицинских областях, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Также предусмотрено очно-заочное подтверждение диагноза у квалифицированного врача. В перечень обращений включены заболевания из области общей хирургии, кардиологии, ортопедии и травматологии, гинекологии и урологии. В настоящее время программа действует на территории Москвы и Московской области.

«Возрождение» стал первым на рынке банком, запустившим подобный продукт. По сути, программа является аналогом ДМС — доступной по стоимости и удобной в оформлении, — отмечает заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина. — За счет возможности заочных консультаций врачей крупных медицинских центров программа особенно актуальна для жителей Московской области и, в частности, в небольших и удаленных от Москвы населенных пунктах».

Оформить полис на себя и своих родственников могут клиенты в возрасте от 18 до 84 лет с любым уровнем дохода, включая пенсионеров. Страховая защита действует в течение года. Стоимость полиса составляет 10 тыс. рублей, максимальное возмещение по программе — 5 млн рублей.