Банк Казани повышает ставку по вкладу в рамках нового пакета услуг для физических лиц — «Будь в плюсе», сообщает пресс-служба кредитной организации.



В пакет включены следующие услуги:

Вклад «Городской стабильный» — 181 день с увеличенной ставкой на 1 процентный пункт. Карта «Мир Привилегия» — сроком действия три года. Партнерские продукты на выбор клиента — «Ультра 24» / «Забота» — сроком действия один год.

«Таким образом, оформляя вклад «Городской стабильный» с повышенной ставкой, можно получить дебетовую карту «Мир Привилегия» с бесплатным выпуском и обслуживанием; одну из партнерских программ на выбор: «Забота» — поддержка старшего поколения, включающая информационно-консультативные услуги, связанные с состоянием здоровья, юридическую помощь и др.; «Ультра 24» — круглосуточная помощь на дорогах», — отмечают в банке.