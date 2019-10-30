Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ожидает, что доля инвестиций в основной капитал в ВВП по итогам 2019 года достигнет уровня 21,6%. Об этом он заявил на заседании правительства по выполнению плана мероприятий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению показателя до 25% ВВП.

«В этом году по плану мы должны были выйти на уровень 21,2% ВВП, но по факту сейчас мы ожидаем более высокого результата. По нашим оценкам, будет достигнут уровень в 21,6% [ВВП], и это будет максимальным уровнем с 2007 года», — сказал он.