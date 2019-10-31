Финансовый супермаркет Банки.ру в «страшный день» 31 октября, когда отмечается пришедший к нам из англоязычного мира и ставший уже популярным в России Хеллоуин, запускает спецпроект по самому актуальному, с учетом тематики праздника, финансовому продукту — страхованию. На странице проекта собраны предложения страховщиков со «страшными» скидками, которые могут доходить до 40%.



Отмечаемый в канун Дня Всех Святых Хеллоуин восходит к традициям древних кельтов и считается днем духов и всяческой нечисти. В современной культуре это, скорее, просто развлекательное мероприятие, но не без мистической составляющей.

На странице проекта читатели Банки.ру могут узнать о скидках страховщиков для тех, кто, «выезжая из автосалона, чуть не сбил черную кошку»; для путешествующих «во снах», «во времени» или «между галактиками», в частности для тех, кто «не присел на дорожку»; для тех, кто намерен «замуровать свое имущество» для его защиты или у кого дома «завелось привидение»; для взявших ипотеку «на 140 лет»; для тех, кто не исключает «восстания машин».

«Основными проблемами при продвижении страхования являются низкий уровень доверия потребителей к страхованию в целом, нежелание задуматься о неприятностях, которые могут произойти с каждым, и надежда на вечный русский авось. Даже само слово «страхование» на подсознательном уровне отталкивает пользователя, потому что содержит корень «страх». Если первая проблема решается только изменением самого рынка и улучшением качества оказываемых услуг со стороны страховых компаний, то со второй проблемой мы решили бороться с помощью нашего спецпроекта. Мы подготовили для пользователей целую серию смешных креативов, которые будут преподносить информацию о различных услугах страхования в юмористическом ключе, а также создали специальный продуктовый раздел со скидками, который поможет пользователю убедиться в том, что приобрести страховку — это просто и совсем не страшно», — прокомментировала интернет-маркетолог Банки.ру Нина Князева.

Несмотря на нестандартное описание потенциальных страхователей и страховых случаев, все скидки абсолютно реальны. Чтобы подробнее узнать об условиях предложений, нужно перейти по соответствующей ссылке.



Кроме того, вы можете пройти наш страшно серьезный тест и узнать, нужна ли вам страховка от страха.