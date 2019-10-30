Эксперты оценивают положительный эффект от введения Россией продуктового эмбарго примерно в 400 млрд рублей в ценах 2013 года. Об этом говорится в сообщении РАНХиГС, на которое ссылается ТАСС .

«Нельзя не видеть положительный эффект контрсанкций на российских производителей, который составил, по разным оценкам, около 400 млрд рублей в ценах 2013 года», — приводятся в сообщении слова директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля.

По его оценкам, общий негативный макроэкономический эффект от введения контрсанкций в России не превышает 0,1 процентного пункта ВВП и давно исчерпан. Он также отметил, что на динамику цен продовольственных товаров, структуру их производства и потребления значительно большее влияние, чем контрсанкции, оказала девальвация рубля в 2014—2015 годах.

«Важнейшее значение имеет длительность эффекта контрсанкций. Наши расчеты показывают, что эффект переноса контрсанкций в цены наблюдался в течение примерно 12 месяцев после их введения, а в дальнейшем сошел на нет, то есть весь негативный эффект был фактически исчерпан уже в 2015 году», — отметил эксперт, подчеркнув, что потери первого года не повторяются автоматически в дальнейшем.

Кнобель полагает, что наблюдавшаяся после 2015 года и текущая динамика производства продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности определяется главным образом промышленной политикой, курсом рубля и другими макроэкономическими показателями. «В 2014—2015 годах отечественному сельскому хозяйству и пищевой промышленности контрсанкции придали определенный импульс. В дальнейшем развитие промышленности и структура потребления в большей мере зависят от эффективности организации производственных процессов и промышленной политики», — уверен он.

Накануне стало известно о том, что эксперты оценивают ежегодные потери потребителей от введения Россией продуктового эмбарго в 445 млрд рублей, указывает ТАСС. В РАНХиГС пояснили, что исследование и его интерпретации в СМИ не имеют никакого отношения к академии. «Оно проводилось в период с 2013 по 2018 год нашим нынешним сотрудником по прежнему месту работы в рамках трудовых отношений с прежним работодателем», — отмечается в сообщении.

В РАНХиГС подчеркнули, что в работах академии по анализу санкций и контрсанкций специальное внимание уделяется временному горизонту их применения. Обычно на первом этапе негативные факторы преобладают, а затем начинают работать факторы позитивные: появление новых производств, повышение конкурентоспособности.

«Критики политики импортозамещения игнорируют, что оно не возникает мгновенно, его развертывание требует ряда лет. Тем более, когда президентом и председателем правительства поставлена задача реализовать конкурентоспособное и даже экспортно ориентированное импортозамещение. Ее решение также требует времени», — уверены эксперты.



В июле 2014 года Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и неоднократно расширяли и продлевали их. Россия 7 августа 2014 года ввела пакет ответных мер в отношении Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Так называемые контрсанкции представляли собой годовой запрет импорта фруктов, овощей, молочной и мясной продукции в РФ из этих стран. Позже продовольственное эмбарго было продлено и действует в настоящее время.