Росгосстрах Банк предлагает клиентам, получающим социальные выплаты и пенсию, «Активную Карту».

Годовое обслуживание будет бесплатным при предъявлении пенсионного удостоверения или справки из Пенсионного фонда России о назначении пенсии, если до достижения пенсионного возраста — более трех месяцев. Данную карту также могут оформить и другие категории граждан, при этом годовое обслуживание будет стоить 600 рублей в год.

Проценты на остаток до 4,5% начисляются ежемесячно и капитализируются. Процентная ставка зависит от суммы и срока размещения.

Cashback в 1% действует при оплате покупок в категории «Авто», 3% — в категории «Медицина», до 10% — за покупки в рамках программы лояльности по карте «Мир».

Снятие наличных в банкоматах и ПВН банка (в банках-партнерах) осуществляется бесплатно, а в банкоматах других кредитных организаций комиссия составляет 1,5% (минимум 300 рублей).

«Данная карта привлекает внимание возможностью бесплатного обслуживания для пенсионеров, возможностью использовать карту и как доходную с начислением процентов на остаток, и как расчетную с повышенным cash back», — комментирует эксперт Банки.ру по банковским картам Ксения Орлова.