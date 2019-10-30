Ставки по ипотеке могут составить менее 9% к концу этого года. Такое мнение высказал в среду журналистам министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев после пленарного заседания 100+ Forum.

ЦБ 25 октября понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 6,5%. Вслед за этим коммерческие банки объявили о намерении снизить ставки по ипотечным программам.

«Снижение ключевой ставки однозначно должно повлиять на снижение ставки по ипотечному кредитованию. Мы, конечно, хотели бы, чтобы ставка к концу года была менее 9%. Нам бы хотелось, чтобы хотя бы к декабрю месяцу мы пришли к параметру, заложенному в нацпроекте (8,9% на 2019 год. — Прим. ред.)», — сказал министр.

По словам Якушева, ипотечная ставка в рамках нацпроекта и по факту имеет некоторые отклонения. Он отметил, что среднегодовая ставка за год в целом будет несколько выше, чем та, которая заложена в паспорте нацпроекта.

По данным ЦБ, сейчас средневзвешенная ставка по выданным с начала года кредитам составляет 9,56%.

Федеральный проект «Ипотека» входит в состав национального проекта «Жилье и городская среда», его реализация рассчитана до конца 2024 года. Одним из ключевых показателей является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн. В рамках этого проекта планируется развивать рынок ипотечных ценных бумаг, перевести жилищное кредитование в электронный вид, а также развивать новую систему финансирования жилищного строительства. Финансирования этот федеральный проект не предусматривает.