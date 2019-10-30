Банк «Зенит» снизил ставку по программам «Военная ипотека» и «Военная ипотека — Кредит семейный» на 1,1 процентного пункта до 4,9% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Кредит по такой ставке предлагается военнослужащим — участникам накопительно-ипотечной системы не менее трех лет. Ставка действует на протяжении всего срока кредитования при выполнении условий страхования.

Также банк увеличил максимальный размер кредита по программе «Военная ипотека» до 4,3 млн рублей.

Оформить «Военную ипотеку — Кредит семейный» в размере до 8,6 млн рублей могут семьи, где оба супруга военнослужащие и проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Жителям других регионов предоставляется до 6 млн рублей.

Кредитование по этим программам доступно для семей, в которых с 1 января 2018 года и не позднее 31 декабря 2022 года родился второй и последующий ребенок. Первоначальный взнос составит 20% от стоимости приобретаемой квартиры.