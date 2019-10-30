• Россияне назвали размер достойной пенсии. Как свидетельствуют данные исследования сервиса Superjob, средний размер пенсии, который обеспечит достойный уровень жизни в старости, составляет 40 тыс. рублей. При этом запросы мужчин превышают запросы женщин: 42,1 тыс. и 37,5 тыс. рублей соответственно. За год пенсионные аппетиты россиян за год выросли на 7%. Как отмечается в исследовании, принятие закона о повышении пенсионного возраста в 2018 году несколько снизило доверие россиян к государственной пенсии как основному источнику доходов. Между тем глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18%.

• Рубль остается недооцененной валютой, но его подстройка к долгосрочному уровню может быть прервана новыми внешними шоками. Об этом говорится в материале из октябрьского выпуска «Мониторинга экономической ситуации в России», подготовленном экспертами Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Основными рисками для реализации базового сценария развития экономики, представленного Минэкономразвития вместе с проектом федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов, эксперты назвали глобальную рецессию, пробуксовку структурных реформ и динамику потребительского кредитования в стране. Базовый сценарий прогноза предполагает стабильное развитие экономики в 2021—2022 годах темпами, превышающими 3%, при этом рост инвестиций в основной капитал в реальном выражении должен превысить 5% уже в 2020 году.



• Банк «ФК Открытие» намерен принудительно перевести всех клиентов, включая клиентов присоединенных Бинбанка и МДМ-Банка, на действующие тарифы Opencard. Перевод будет происходить бесплатно и без перевыпуска карт. По словам начальника управления кредитных карт банка Федора Портных, до конца года должен завершиться переход на IT-платформу клиентов ранее присоединенных банков. Начальник управления трансакционного бизнеса банка Дмитрий Бочеров уточнил, что в 2020 году планируется перевод на новые условия и клиентов «старого» «Открытия», тех, кто открыл карточные продукты еще до санации банка. По мнению экспертов, перевод клиентов присоединенных банков на новые условия может дать банку возможность сэкономить.



• Минфин предлагает установить для чиновников лимиты стоимости связи, а также телефонов, планшетов и ноутбуков, приобретаемых за бюджетные деньги для рабочих нужд. В проекте соответствующего постановления правительства предлагается установить стоимость мобильных телефонов для руководителей центрального аппарата федеральных госорганов на уровне не более 15 тыс. рублей, расходы на связь — не более 4 тыс. рублей в месяц, стоимость планшетов — не более 60 тыс. рублей, а ноутбуков — не более 100 тыс. рублей. Для их советников или помощников предлагаемый норматив по стоимости телефона — не более 10 тыс. рублей, связи — 2 тыс. рублей в месяц, планшета — не более 50 тыс. рублей, ноутбука — не более 80 тыс. рублей.