Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции Центрального банка страны, понизила в среду базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5—1,75%, как и ожидалось рынком. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

Ранее в 2019 году подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле. При этом летнее снижение было первым с 2008 года.



«В свете последствий глобальных изменений для экономических перспектив, а также приглушенного инфляционного давления комитет постановил снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам с 1,5% до 1,75%», — говорится в сообщении на сайте регулятора.

Также отмечается, что в дальнейшем FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке) будет оценивать действующую и ожидаемую экономическую ситуацию, а также уровень занятости и инфляции, близкой к целевым 2%, при определении сроков и размера будущих корректировок диапазона ставки по федеральным фондам. Оценка будет учитывать широкий спектр информации, включая показатели состояния рынка труда, инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные о финансовых и международных событиях.