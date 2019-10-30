Банк «Открытие» расширил функционал интернет-банка «Открытие Online» и мобильного приложения для физических лиц. Теперь пользователи систем дистанционного банковского обслуживания смогут оплатить услуги с помощью QR-кодов, а также сформировать необходимые справки и выписки онлайн, отмечается в сообщении финучреждения.

«Возможность оплаты услуг по QR-коду позволяет моментально перевести деньги провайдеру сервиса в адрес поставщика услуг, не тратя время на заполнение реквизитов получателя платежа. Еще одной новой опцией, которая позволяет клиентам экономить время и силы, является возможность сформировать онлайн выписки о доступном остатке и движении денежных средств на счетах на русском и английском языках, которые можно представить по требованию, например в консульства иностранных государств для получения визы», — рассказали в кредитной организации.

Кроме того, в разделе программы лояльности «Друг» появилась новая вкладка «Статус выполнения условий». С помощью счетчиков, находящихся в этой вкладке, можно отследить, сколько бонусов будет зачислено в конце месяца и какие условия выполнены для получения максимального кешбэка, а именно: