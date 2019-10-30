Бывший руководитель инвестиционного департамента и члена правления «ИКЕА Россия» Максим Бубон назначен генеральным директором управляющей компании, которой будет передана недвижимость Банка непрофильных активов (БНА, «Траста»). Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

С 1 ноября 2019 года БНА передаст свой портфель недвижимости под управление созданной для этих целей УК «Траст Недвижимость».

Под ее управление перейдут офисные, торговые и складские объекты, которые находятся в Москве и регионах РФ. Среди них московские бизнес-центры «Доминион», «Чайка», офисно-складской комплекс «Саларьево», универмаги группы «Ясенево» («Белград», «Добрынинский», «Молодежный», «Ясенево»), производственно-складской комплекс «Радиальная», ТРЦ «Торговый Квартал» в Калуге, ТРЦ «Парма» в Сыктывкаре.

Перед УК поставлены задачи по операционному контролю и сопровождению этих объектов.