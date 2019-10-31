Улучшение позиции РФ в рейтинге Всемирного банка Doing Business является лишь промежуточным результатом, власти продолжат настойчивую работу по совершенствованию бизнес-климата в стране. Это подчеркнул президент России Владимир Путин в среду во время посещения в Будапеште штаб-квартиры Международной федерации дзюдо.



Российский лидер в неформальной обстановке за чаепитием побеседовал с президентом МФД Мариусом Визером и почетным вице-президентом этой федерации, главой венгерского ОТП Банка Шандором Чани. Последний в ходе беседы, в частности, поздравил Путина с успешной организацией в России чемпионата мира по футболу 2018 года. «Это был, пожалуй, лучший чемпионат на моей памяти», — сказал он.

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business Россия поднялась с 31-го на 28-е место в рейтинге Всемирного банка Doing Business 2020.

Чани также заметил, что ОТП Банк является инвестором в российскую экономику, и может свидетельствовать об «очень высоком качестве делового климата (в РФ) и беспроблемном взаимодействии банка со всеми структурами, включая контрольные».

«Правда, отчасти это связано еще и с тем, что мы соблюдаем все правила и законы», — с улыбкой добавил бизнесмен.

Путин поблагодарил своего собеседника за эту оценку. «Мы работаем в этом направлении настойчиво и в последнее время сделали еще несколько шагов в рейтинге Всемирного банка Doing Business, мы поднялись на 28-е место, но это не предел, будем работать дальше по всем направлениям», — подчеркнул глава государства.