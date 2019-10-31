Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ в заявлении бывшего председателя правления банка «Москва» Игоря Сиротинина о признании незаконным приказа ЦБ об отзыве у организации лицензии.

Заявитель обжаловал в Девятом арбитражном апелляционном суде решение столичного арбитража от 8 июля. Суд тогда посчитал, что Центробанк при принятии решения об отзыве у банка «Москва» лицензии на осуществление банковских операций действовал в соответствии с требованиями законодательства и в пределах полномочий.

Регулятор 14 ноября 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у этой кредитной организации.

Столичный арбитраж 27 февраля по заявлению ЦБ РФ вынес решение о принудительной ликвидации банка «Москва».