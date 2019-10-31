Нацпроекты не разгонят российскую экономику, сообщает РБК со ссылкой на британскую консалтинговую компанию Oxford Economics. Стимулирующий эффект для ежегодного роста ВВП составит малые 0,1—0,2 процентного пункта в предстоящие пять лет, утверждает старший экономист Oxford Economics Евгения Слепцова.

Она акцентирует внимание на инвестиционных нацпроектах, таких как план расширения магистральной инфраструктуры, «Безопасные дороги» и «Жилье и городская среда», которые призваны ускорить экономический рост, но сомневается в стопроцентном освоении средств на них, учитывая текущие задержки в финансировании. Всего федеральный бюджет за девять месяцев 2019 года потратил 284 млрд из 563 млрд рублей, заложенных на 2019 год по этим трем капиталоемким нацпроектам, или около 50%.

В среднесрочной перспективе даже при стопроцентном и эффективном расходовании средств чистый положительный вклад в рост ВВП составит лишь 0,1 п. п. в 2020—2021 годах и 0,2 п. п. в 2022—2024 годах.

ЦБ в рамках альтернативных макросценариев не исключает в 2020 году до 2,5% роста ВВП и до 2% спада В базовом сценарии среднегодовая цена на нефть марки Urals составит 63 доллара за баррель в 2019 году, снизится до 55 долларов в 2020-м и будет находиться на уровне 50 долларов в 2021—2022 годах.

Для оценки эффектов капитальных затрат на экономический рост Слепцова использовала фискальные мультипликаторы, которые показывают, как меняется ВВП в зависимости от увеличения госрасходов: например, если увеличение расходов на 1% ВВП коррелирует с приростом экономики на 0,5%, это значит, что мультипликатор равен 0,5. Мультипликатор повышения НДС — отрицательный (минус 0,75), говорилось в исследовании ЦБ. Комбинируя эти показатели, Слепцова пришла к выводу, что реализация инвестиционных нацпроектов может сама по себе увеличить рост ВВП на 0,5—0,6 п. п., но с учетом отрицательных эффектов от повышения НДС стимул для экономики сокращается до 0,1—0,2 п. п.

Если эффективность реализации нацпроектов окажется выше ожиданий, чистый вклад в рост ВВП может увеличиться до 0,4—0,5 п. п., признает эксперт, но в любом случае «национальные проекты не дадут прорыва с точки зрения российской модели роста, до тех пор пока институциональная среда продолжает сдерживать производительность, а население в трудоспособном возрасте сокращается».

Минэкономразвития ожидает, что российская экономика ускорится с 1,3—1,7% роста в 2019—2020 годах до 3,1—3,3% в 2021—2024 годах, в том числе за счет реализации нацпроектов.