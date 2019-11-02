Банк «Санкт-Петербург» модернизировал зарплатный проект, сделав его максимально ориентированным на потребности клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Банк предлагает услуги по перечислению заработной платы, учитывая не только размеры бизнеса организации, но и регион ее присутствия, а также поведенческую модель держателей зарплатных карт», — говорится в релизе.

Осенью 2019 года банк приступил к эмиссии нового карточного продукта «ЯСчитаю», разработанного специально для жителей Москвы и Московской области. По карте предлагаются бесплатный выпуск, обслуживание, возможность неограниченного снятия наличных в банкоматах любых кредитных организаций, а также премиальный статус.

Помимо этого, по карте «ЯСчитаю» предусмотрено начисление бонусов в рамках программы лояльности «Ярко», позволяющей пользователю возвращать до 5% от стоимости покупок в зависимости от оборотов по счету, указывают в финучреждении.

В ближайшее время зарплатный проект на базе карты «ЯСчитаю» будет масштабирован на Новосибирск.



В банке напоминают, что сотрудничество в рамках зачисления заработной платы позволит предприятиям практически полностью исключить бумажный документооборот, обеспечит высокие уровень безопасности и скорость расчетов. Чтобы присоединиться к зарплатному проекту, компании достаточно заполнить заявку на сайте банка и подготовить минимальный пакет документов.

Выдача карт происходит в офисе банка или на территории самой организации через уполномоченного представителя банка.