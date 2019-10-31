Адвокат подозреваемого в хищении персональных данных клиентов российских банков Антона Бутурлакина подал апелляционную жалобу на избрание меры пресечения его подзащитному в виде ареста.

«Апелляционная жалоба подана. В ней мы просим отменить решение суда (избрание меры пресечения в виде содержания под стражей) и назначить ему домашний арест», — сообщил адвокат арестованного Алан Таланин.

Центральный районный суд Волгограда 25 октября арестовал на два месяца сотрудника компании «Национальная служба взысканий» Антона Бутурлакина, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков.