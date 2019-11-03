Альфа-Банк и Mastercard внедрили комплексный продукт для контроля расходов и управления лимитами по корпоративным картам. Интеграция банка-эмитента с системой SmartData от Mastercard позволяет значительно обогатить информацию о расходах сотрудников данными о характере операции от торгово-сервисных предприятий, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Новый сервис может быть предложен крупному и среднему бизнесу и удобен всем компаниям, чья деятельность связана с большим количеством командировок, наличием значительных представительских расходов и уделяющим пристальное внимание оптимизации и контролю соответствующих затрат. Он является одним из элементов культуры управления издержками, которую глобальные компании привносят на российский рынок», — подчеркнул начальник управления расчетного бизнеса Альфа-Банка Евгений Жилов.



SmartData является технологической платформой для просмотра и управления финансовой информацией по карточным операциям, работающей на основе веб-технологий. Она позволяет специалисту, контролирующему расходы по корпоративным картам, оперативно отслеживать трансакции сотрудников компании по всему миру. Например, сервис позволяет увидеть детализацию оплаты поездок, в том числе совершенных пассажирским транспортом, данные телефонного биллинга, проката автомобилей, подробности бронирования в агентствах, организующих бизнес-поездки.

«Стандартные и кастомизированные отчеты дают четкую информацию о трансакционной активности держателей корпоративных карт, что необходимо для контроля и четкого управления бизнесом», — говорится в релизе.

При этом платформу SmartData можно интегрировать в программное обеспечение для ведения бухгалтерского учета. Данные могут быть выгружены в учетную ERP-систему, которая используется в компании. Информацию можно консолидировать по нескольким филиалам компании, банкам-эмитентам и валютам. На основе нее специалист имеет возможность управлять лимитами, а также организовать удобный процесс подтверждения расходов (например, контроль пробега корпоративного авто). Все данные надежно защищены шифрованием по протоколу SSL и 128-битовым шифрованием.

Для получения услуги достаточно открыть счет в Альфа-Банке, выпустить корпоративные карты и подключить их к новому сервису.

