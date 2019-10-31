Конституционный суд России (КС) в четверг признал неконституционными законоположения, запрещающие возврат работодателям излишне уплаченных страховых взносов в Пенсионный фонд России (ПФР) исключительно на основании того, что данные об этих взносах учтены на индивидуальных счетах сотрудников.

На рассмотрении судебной коллегии ВС по экономическим спорам находится кассационная жалоба компании «Газпромнефть — развитие», которой в нижестоящих судах не удалось обязать отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вернуть излишне уплаченные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

В 2014 году эта компания ошибочно перечислила ПФР более 2,5 млн рублей страховых взносов с выплаченного работникам возмещения затрат по найму жилья в связи с их вынужденным переездом к новому месту работы. Суды установили, что возврат средств невозможен, так как сведения об уплаченных взносах учтены на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц. Запрет на возврат страховых выплат в подобных случаях прямо предусмотрен законом о страховых взносах в ПФР, ФСС и ФОМС, который утратил силу с 1 января 2017 года, и с этой же даты установлен Налоговым кодексом.

Как говорится в материалах суда, КС признал не соответствующими Конституции нормы, блокирующие возврат плательщикам излишне уплаченных страховых взносов — оспариваемые нормы чрезмерно ограничивают право добросовестного страхователя на возврат ошибочно уплаченных сумм. По оценке КС, если не учитывать, в частности, наступил ли уже период выплат конкретному работнику, и приведет ли изменение данных о средствах, ранее учтенных на его лицевом счете, к снижению пенсионного обеспечения, то это ограничение «влечет нарушение конституционных принципов защиты права частной собственности».

КС обязал федерального законодателя внести необходимые изменения в правовое регулирование.