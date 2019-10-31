Рост ВВП России по итогам текущего года составит 1% (после 2,3% в 2018-м), в 2020 году — 1,7%, в 2021-м — 2,2%. Такой прогноз представлен в презентации для инвесторов, подготовленной к выходу квартальной и девятимесячной отчетности группы Сбербанка по МСФО.

По сравнению с июльскими ожиданиями Сбербанка прогноз по динамике российского ВВП изменен только на 2020 год — ухудшен с предполагавшихся ранее 2% роста, свидетельствуют материалы банка.

Напомним, что согласно макропрогнозу, подготовленному вместе с проектом федерального бюджета на ближайшие три года, также ожидается 1,7% роста российской экономики в следующем году, но предполагается скачок сразу до 3,1% роста в 2021 году.

Центробанк в рамках базового сценария ожидает увеличения ВВП в 2020 году на 1,5—2%, а в 2021-м — на 1,5—2,5%. По итогам этого года регулятор прогнозирует рост экономики РФ на 0,8—1,3%.

Инфляцию Сбербанк ожидает на конец 2019 года на уровне 3,3%, на конец 2020—2021 годов — на уровне 4%, которые неоднократно озвучивались Центробанком в качестве таргета по инфляции.



Прогноз Сбербанка по сравнению с июлем уменьшен лишь для этого года (с 4,2%). Впрочем, свой прогноз по инфляции понизил недавно и регулятор — до 3,2—3,7% на конец 2019-го с ожидавшихся прежде 4—4,5%. «С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5—4% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем», — уточнял регулятор.