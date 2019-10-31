Банк «Александровский» приобрел портфель автокредитов Заубер Банка на сумму 150 млн рублей. В результате портфель кредитов банка «Александровский», приобретенных у сторонних банков, достиг 700 млн рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«В приобретенные портфели входят автокредиты клиентов из Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, а также Мурманска. После передачи прав по кредитным договорам в банк «Александровский» процентные ставки и сроки кредитов остаются прежними», — говорится в релизе.

Данная операция стала седьмой сделкой с Заубер Банком.