Международные резервы РФ на 25 октября составили 539,9 млрд долларов против 537,2 млрд на 18 октября текущего года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся в четверг на сайте Банка России.



Таким образом, за неделю объем международных резервов вырос на 2,7 млрд долларов.

Увеличение объема международных резервов за неделю на 0,5% произошло «вследствие положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила», поясняется в комментарии ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Напомним, за девять месяцев текущего года российские резервы увеличились на 62,4 млрд долларов. За весь 2018 год показатель вырос примерно на 35,8 млрд.

В июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжит увеличивать международные резервы в рамках бюджетного правила даже по достижении отметки 500 млрд долларов — уровня, который ранее указывался как желательный объем резервов.