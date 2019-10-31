Рейтинговое агентство S&P Global Ratings не изменило оценку вероятности поддержки РН Банка его иностранными собственниками, несмотря на негативные рейтинговые действия в отношении компаний Renault и Nissan. Об этом говорится в комментарии агентства, распространенном в четверг.

Как указывают в агентстве, ранее в октябре оно понизило рейтинг Renault S. A. до «ВВВ-» с «негативным» прогнозом, а рейтинг Nissan Motor поместило в список CreditWatch с негативными ожиданиями (сам рейтинг находится на уровне «А-»). Рейтинговые действия в отношении Renault и Nissan были обусловлены снижением прогнозов по прибыли обоих автопроизводителей на фоне ухудшения условий ведения бизнеса в мировой автомобильной отрасли, а также проблемами корпоративного управления внутри альянса Renault — Nissan, поясняют аналитики.

Renault (через RCI Banque) и Nissan контролируют в общей сложности 60% акций РН Банка в равных долях. «Наши рейтинги обеих компаний по-прежнему значительно превышают оценку характеристик собственной кредитоспособности АО «РН Банк» — «b». Кроме того, мы полагаем, что оба акционера по-прежнему намерены развивать бизнес в России, где они осуществляли крупные инвестиции в развитие производственных мощностей в последние годы. В связи с этим долгосрочный рейтинг АО «РН Банк» по-прежнему включает три ступени дополнительно к его оценке собственной кредитоспособности, что отражает вероятность предоставления банку экстраординарной поддержки со стороны материнских компаний в случае необходимости», — отмечается в релизе.

Уточняется, что рейтинг RCI Banque остался без изменений («ВВВ» с «негативным» прогнозом) «ввиду стабильных и высоких характеристик финансового профиля, а также того, что доходы этого банка характеризуется меньшей цикличностью, чем у его материнской компании, Renault».

Непосредственно об РН Банке сообщается, что за девять месяцев 2019 года его кредитный портфель увеличился на 2%, несмотря на уменьшение объема продаж автомобилей в России на 2% за тот же период. Это объясняется тем, что значительная доля портфеля банка приходится на кредиты, выданные в рамках государственных программ поддержки автокредитования. В связи с этим они пользуются большим спросом со стороны покупателей. Кроме того, РН Банк начал финансировать продажи автомобилей, произведенных ПАО «АвтоВАЗ» — дочерней организацией компании Renault, занимающей лидирующие позиции на российском рынке по объему продаж автомобилей.

S&P также обращает внимание на по-прежнему высокие показатели капитализации и прибыльности РН Банка и отмечает, что доля его проблемных кредитов составляла 1,1% совокупного кредитного портфеля на конец 2018 года, что является одним из самых низких показателей среди российских банков.



У РН Банка рейтинг «ВВ+» от S&P со «стабильным» прогнозом, напоминают аналитики.